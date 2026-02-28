Трусова сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале видео с тренировки, на котором чисто исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине и бронзовым призером чемпионата мира (2021). Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025-го у спортсменки и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил, а в январе Трусова объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

Первым стартом фигуристки после паузы в карьере стал чемпионат России по прыжкам, где Трусова заняла 9-е место в индивидуальном зачете и 5-е — на турнире дуэтов.

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