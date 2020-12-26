Трусова сделала два четверных лутца в произвольной программе на чемпионате России
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Она сделала каскад четверной лутц+тройной тулуп, четверной лутц, два одиночных двойных акселя, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, и тройной лутц.
Фигуристка набрала 170,61 балла за свой прокат (246,37 в сумме) и занимает промежуточное первое место.
(Анастасия Рацкевич)
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию
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