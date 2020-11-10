ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Кто из фигуристок попадет на чемпионат России? Актуальная отборочная таблица

23:30
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова (справа налево). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова (справа налево). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Три четверти участниц чемпионата России уже известны — такой вывод можно сделать, проанализировав результаты претенденток на главный турнир первой части сезона среди женщин-одиночниц.
Алена Косторная.Косторная проиграла больше 20 баллов, но это ничего не значит. Почему Алена скоро победит Трусову и всех остальных

В этом сезоне отбор на чемпионат страны проходит исключительно через Кубок России. По регламенту в женском одиночном разряде необходимо принять участие в двух этапах и попасть в топ-18 из 30 участниц. После четырех этапов отборочную таблицу с двумя победами возглавили Александра Трусова и Анна Щербакова — они недосягаемы для конкуренток, независимо от результат заключительного пятого этапа, который пройдет в Москве 5-8 декабря.

Чемпионкой осени стала Трусова — мы поставили ее выше Щербаковой благодаря лучшей сумме набранных на этапах баллов — 489,22 против 486,31. Де-факто сейчас обеспечили себе участие в чемпионате России все, кто находится в первой десятке. Попадет в Челябинск и Туктамышева, идущая 11-й — у нее в запасе этап в Москве, не должно возникнуть проблем у Молчановой и Шульской. Поднимутся в таблице Валиева и Косторная, которые также выступят в «Мегаспорте».

А вот борьба за оставшиеся путевки будет очень жесткой. Место на чемпионате еще не обеспечила себе даже Константинова — ее, например, могут обогнать Гулякова, Цибинова, Султанмагомедова и... Медведева. Перспективы двукратной чемпионки мира остаются туманными. Она пока не стартовала в Кубке и не выполнила критериев отбора на чемпионат. Если Евгения хочет отобраться в Челябинск по спортивному принципу, ей необходимо 5-8 декабря не просто выйти на лед после травмы, но и занять место не ниже четвертого.

Впрочем, как бы ни сложился обор, уже очевидно, что главной интригой чемпионата России, который пройде с 22 по 27 декабря в Челябинске, станет битва Трусовой и Щербаковой. (Дмитрий Кузнецов)

Отбор одиночниц на чемпионат России

Фигуристка

Очки
(пройденные этапы)

1. Александра Трусова

36 (2)

2. Анна Щербакова

36 (2)

3. Дарья Усачева

30 (2)

4. Майя Хромых

28 (2)

5. Анна Фролова

28 (2)

6. Софья Самодурова

24 (2)

7. Мария Талалайкина

18 (2)

8. Елизавета Нугуманова

18 (2)

9. Камила Валиева

16 (1)

10. Алена Косторная

16 (1)

11. Елизавета Туктамышева

14 (1)

12. Станислава Молчанова

14 (2)

13. Валерия Шульская

14 (2)

14. Станислава Константинова

12 (2)

15. Анастасия Гулякова

10 (1)

16. Камила Султанмагомедова

10 (1)

17. Арина Онищенко

10 (2)

18. Ксения Цибинова

8 (1)

30. Евгения Медведева

0 (0)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 91344
Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир