Кто из фигуристок попадет на чемпионат России? Актуальная отборочная таблица

Три четверти участниц чемпионата России уже известны — такой вывод можно сделать, проанализировав результаты претенденток на главный турнир первой части сезона среди женщин-одиночниц.

В этом сезоне отбор на чемпионат страны проходит исключительно через Кубок России. По регламенту в женском одиночном разряде необходимо принять участие в двух этапах и попасть в топ-18 из 30 участниц. После четырех этапов отборочную таблицу с двумя победами возглавили Александра Трусова и Анна Щербакова — они недосягаемы для конкуренток, независимо от результат заключительного пятого этапа, который пройдет в Москве 5-8 декабря.

Чемпионкой осени стала Трусова — мы поставили ее выше Щербаковой благодаря лучшей сумме набранных на этапах баллов — 489,22 против 486,31. Де-факто сейчас обеспечили себе участие в чемпионате России все, кто находится в первой десятке. Попадет в Челябинск и Туктамышева, идущая 11-й — у нее в запасе этап в Москве, не должно возникнуть проблем у Молчановой и Шульской. Поднимутся в таблице Валиева и Косторная, которые также выступят в «Мегаспорте».

А вот борьба за оставшиеся путевки будет очень жесткой. Место на чемпионате еще не обеспечила себе даже Константинова — ее, например, могут обогнать Гулякова, Цибинова, Султанмагомедова и... Медведева. Перспективы двукратной чемпионки мира остаются туманными. Она пока не стартовала в Кубке и не выполнила критериев отбора на чемпионат. Если Евгения хочет отобраться в Челябинск по спортивному принципу, ей необходимо 5-8 декабря не просто выйти на лед после травмы, но и занять место не ниже четвертого.

Впрочем, как бы ни сложился обор, уже очевидно, что главной интригой чемпионата России, который пройде с 22 по 27 декабря в Челябинске, станет битва Трусовой и Щербаковой. (Дмитрий Кузнецов)

Отбор одиночниц на чемпионат России