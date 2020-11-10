Кто из фигуристок попадет на чемпионат России? Актуальная отборочная таблица
В этом сезоне отбор на чемпионат страны проходит исключительно через Кубок России. По регламенту в женском одиночном разряде необходимо принять участие в двух этапах и попасть в топ-18 из 30 участниц. После четырех этапов отборочную таблицу с двумя победами возглавили Александра Трусова и Анна Щербакова — они недосягаемы для конкуренток, независимо от результат заключительного пятого этапа, который пройдет в Москве 5-8 декабря.
Чемпионкой осени стала Трусова — мы поставили ее выше Щербаковой благодаря лучшей сумме набранных на этапах баллов — 489,22 против 486,31. Де-факто сейчас обеспечили себе участие в чемпионате России все, кто находится в первой десятке. Попадет в Челябинск и Туктамышева, идущая 11-й — у нее в запасе этап в Москве, не должно возникнуть проблем у Молчановой и Шульской. Поднимутся в таблице Валиева и Косторная, которые также выступят в «Мегаспорте».
А вот борьба за оставшиеся путевки будет очень жесткой. Место на чемпионате еще не обеспечила себе даже Константинова — ее, например, могут обогнать Гулякова, Цибинова, Султанмагомедова и... Медведева. Перспективы двукратной чемпионки мира остаются туманными. Она пока не стартовала в Кубке и не выполнила критериев отбора на чемпионат. Если Евгения хочет отобраться в Челябинск по спортивному принципу, ей необходимо 5-8 декабря не просто выйти на лед после травмы, но и занять место не ниже четвертого.
Впрочем, как бы ни сложился обор, уже очевидно, что главной интригой чемпионата России, который пройде с 22 по 27 декабря в Челябинске, станет битва Трусовой и Щербаковой. (Дмитрий Кузнецов)
Отбор одиночниц на чемпионат России
|
Фигуристка
|
Очки
|
1. Александра Трусова
|
36 (2)
|
2. Анна Щербакова
|
36 (2)
|
3. Дарья Усачева
|
30 (2)
|
4. Майя Хромых
|
28 (2)
|
5. Анна Фролова
|
28 (2)
|
6. Софья Самодурова
|
24 (2)
|
7. Мария Талалайкина
|
18 (2)
|
8. Елизавета Нугуманова
|
18 (2)
|
9. Камила Валиева
|
16 (1)
|
10. Алена Косторная
|
16 (1)
|
11. Елизавета Туктамышева
|
14 (1)
|
12. Станислава Молчанова
|
14 (2)
|
13. Валерия Шульская
|
14 (2)
|
14. Станислава Константинова
|
12 (2)
|
15. Анастасия Гулякова
|
10 (1)
|
16. Камила Султанмагомедова
|
10 (1)
|
17. Арина Онищенко
|
10 (2)
|
18. Ксения Цибинова
|
8 (1)
|
30. Евгения Медведева
|
0 (0)