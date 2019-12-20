Фигурное катание
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Трусова, Щербакова и Косторная разминаются в хореографическом зале. Как вам?

22:19
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в своих социальных сетях поделился видеороликом с хореографического занятия с участием Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой.

Ближайшим стартом для фигуристок должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.

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