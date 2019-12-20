Трусова, Щербакова и Косторная разминаются в хореографическом зале. Как вам?

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в своих социальных сетях поделился видеороликом с хореографического занятия с участием Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой.

Ближайшим стартом для фигуристок должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.