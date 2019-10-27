Трусова с мировым рекордом выиграла «Гран-при Канады»! Медведева — пятая
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла «Гран-при Канады».
15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме (241,02).
Россиянка в прокате по мотивам «Игры престолов» чисто исполнила три четверных прыжка и упала с четверного сальхова, набрав 100 балов за технику.
Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33). Третьей стала кореянка Юй Йонг (217,49).
Россиянка Евгения Медведева заняла 5-е место (209,62), Серафима Саханович — 8-е (175,97).
Фигурное катание
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) — 166,62
2. Рика Кихира (Япония) — 148,98
3. Евгения Медведева (Россия) — 146,73
4. Юй Йонг (Корея) — 139,27
5. Брейди Теннел (США) — 138,39
6. Марин Хонда (Япония) — 120,06...
8. Серафима Саханович (Россия) — 113,34
Итог
1. Александра Трусова (Россия) — 241,02
2. Рика Кихира (Япония) — 230,33
3. Юй Йонг (Корея) — 217,49
4. Брейди Теннел (США) — 211,31
5. Евгения Медведева (Россия) — 209,62
6. Марин Хонда (Япония) — 179,26...
8. Серафима Саханович (Россия) — 175,97