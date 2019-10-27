Российская фигуристка Александра Трусова выиграла «Гран-при Канады».

15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме (241,02).

Россиянка в прокате по мотивам «Игры престолов» чисто исполнила три четверных прыжка и упала с четверного сальхова, набрав 100 балов за технику.

Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33). Третьей стала кореянка Юй Йонг (217,49).

Россиянка Евгения Медведева заняла 5-е место (209,62), Серафима Саханович — 8-е (175,97).

Фигурное катание

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) — 166,62

2. Рика Кихира (Япония) — 148,98

3. Евгения Медведева (Россия) — 146,73

4. Юй Йонг (Корея) — 139,27

5. Брейди Теннел (США) — 138,39

6. Марин Хонда (Япония) — 120,06...

8. Серафима Саханович (Россия) — 113,34

Итог

1. Александра Трусова (Россия) — 241,02

2. Рика Кихира (Япония) — 230,33

3. Юй Йонг (Корея) — 217,49

4. Брейди Теннел (США) — 211,31

5. Евгения Медведева (Россия) — 209,62

6. Марин Хонда (Япония) — 179,26...

8. Серафима Саханович (Россия) — 175,97