Трусова рассказала, с какой целью не смогла справиться в августе

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что из-за насыщенного на события августа не смогла прочитать книгу, подаренную ей мужем Макаром Игнатовым.

«В начале августа я поставила себе цель — прочитать книгу, которую подарил мне Макар. Пока прочитала только предисловие. Август оказался слишком насыщенным: запуск клуба, знакомство с участниками, потом появление Миши, а теперь еще это все надо совместить с возвращение к тренировкам. И это только двадцатое число!» — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Спортсменка пошутила, что в следующий раз будет ставить перед собой более простую цель.

«Но я не расстраиваюсь. Книга пока просто наблюдает за моей жизнью, и, наверное, ее время еще впереди. В следующем сезоне я точно выберу цель попроще», — добавила она.

6 августа фигуристы стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Михаил. Спустя девять дней после родов Трусова уже вышла на лед.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы. 25-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России 2021 года.