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Сегодня, 21:06

Трусова об отношениях с Кондратюком: «Не собирались скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда были вместе»

Трусова рассказала об отношениях с Кондратюком
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об отношениях Марком Кондратюком.

Пара перестала скрывать отношения в мае 2022 года.

— Почему решили все-таки выставить совместные фотографии и подтвердить ваши отношения?

— Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые.

— То есть ты видела все эти новости о вашем романе?

— Конечно, видела все это. Это все в социальных сетях сразу же появляется. Странно и не очень приятно. Но когда люди просят о фотографии со мной и Марком вместе, мы не отказываем. Даже на отдыхе. К нам подходят и в других странах. Думаю, мои волосы здесь играют роль.

— Можно ли спросить тебя, давно ли вы вместе. Или ты эту тема пока обходишь стороной?

— Все знают, что мы встречаемся. И этой информации достаточно, — приводит слова Трусовой Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-16-aleksandra-trusova-intervyu-ob-olimpiade-trusova-lichnaya-zhizn-mark-kondratyuk-trusova-slezy-v-pekine-trusova-detstvo-v-ryazani-budushcheye-smena-grazhdanstva
Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
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