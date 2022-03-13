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Сегодня, 21:47

Трусова рассказала о своей попытке сделать прыжок в пять оборотов

Иван Торопцев
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала о своей попытке сделать прыжок в пять оборотов.

«Сейчас я тренирую разные прыжки, чтобы выполнять «четыре плюс четыре» или хотя бы «три плюс четыре».

Пятерной я тоже пробовала, но я не люблю говорить об этом заранее, потому что это пока далеко от докрученного чистого прыжка. Пока было так: «давай, попробуем». Просто сама. И не особо тренирую», — цитирует ТАСС Трусову.

Ранее Трусова заявила, что рассматривает возможность выступить еще на одной Олимпиаде.

Источник: https://tass.ru/sport/14056019
Фигурное катание
Александра Трусова
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Трусова не исключила, что примет участие в еще одной Олимпиаде
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