Трусова рассказала о совместной тренировке с Уно

Российская фигуристка Александра Трусова — о тренировке в Новогорске с японцем Шомой Уно.

— Вы всех поразили видео, на котором делаете параллельный кантилевер с Шомой Уно...

— Идея родилась еще в Японии на Финале юниорской серии «Гран-при» в декабре 2017 года. Мы делали этот элемент с Шомой на тренировке показательных выступлений. Просто и у меня, и у него он есть в программе, решили попробовать вместе. На тренировке в Новогорске просто повторили. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Александры Трусовой читайте на сайте «СЭ».