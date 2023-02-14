Трусова рассказала о съемках под водой для шоу Плющенко

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова рассказала о том, как снималась под водой для шоу Евгения Плющенко.

«У меня была в планах идея сделать подводную съемку. Но я откладывала, а потом Яна Александровна сказала, что такие съемки буду. Мне понравилось, решили сниматься. Оказалось сложнее, чем я думала. Особенно поначалу. Мне сделали макияж, сказали не трогать лицо. Я вынырнула, волосы туда-сюда, но визажистка сказала, что вроде бы нормально. Снимали три часа для афиши. Результат понравился. Довольна», — сказала Трусова.