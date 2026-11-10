Трусова рассказала китайскому агентству, как после возвращения изменилось ее отношение к победам

Александра Трусова после серебра Гран-при Китая рассказала об изменении своих спортивных приоритетов. В разговоре с корреспондентами китайского агентства «Синьхуа» фигуристка выделила качество исполнения программ.

«Раньше для меня важнее всего было первое место. Теперь я больше ценю возможность чисто и стабильно исполнить программу», — приводит «Синьхуа» слова Трусовой. Агентство опубликовало материал о возвращении россиянки на международную арену 9 ноября. Фигуристка также сообщила, что довольна обеими своими программами на турнире в Шэньчжэне.

Трусова выступила на этапе Гран-при ISU впервые за пять лет. После короткой программы она шла третьей с 72,37 балла. В произвольной россиянка исполнила четверной лутц и получила 148,90 балла — лучший результат среди участниц в этом виде. По сумме двух прокатов ее оценили в 221,27 балла.

Победу одержала японка Моне Тиба с результатом 224,48 балла. Преимущество, полученное в короткой программе, позволило ей сохранить первое место, несмотря на победу Трусовой в произвольной. Бронзовым призером стала Ли Хэ Ин из Южной Кореи — 210,79 балла.

В отдельном интервью «Синьхуа», опубликованном 8 ноября, россиянка также говорила о трудностях совмещения тренировок с материнством. После Олимпиады-2022 Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, а в 2025 году у пары родился сын Михаил. На международных стартах сезона-2026/27 Александра выступает в нейтральном статусе.