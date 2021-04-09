Трусова рассказала, каким бывает Плющенко на тренировках

Российская фигуристка рассказала о том, как удобно жить в на территории академии Евгения Плющенко.

«Конечно, это важно. Здесь очень хорошо, за городом, мне очень нравится. Во время карантина мы переехали жить в свой дом, жили там весь карантин. До большого дома, в котором я живу с семьей, ехать 1 час и 15 минут отсюда. А здесь на территории Евгения Викторовича есть мой домик, где я живу неделю. Это очень помогает, тяжело ехать на машине на тренировку, с тренировки тоже на машине, а еще учиться надо», — сказала Трусова в эфире телеканала «Дождь».

Также фигуристка рассказала, каким бывает Евгений Плющенко на тренировках.

«Да разный бывает. Не знаю, как описать. Он всегда очень активно принимает участие в тренировке. Если он в коньках — то постоянно катается, показывает какие-то упражнения. Если без коньков, то прыгает за бортиком, выбегает на лед, поскальзывается, но все равно», — добавила фигуристка.