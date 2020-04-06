Трусова рассказала, как проводит время в период самоизоляции

Российская фигуристка Александра Трусова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса и тренировках в режиме самоизоляции.

— Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей, — рассказала Трусова. — Мы очень редко по ходу сезона общаемся с братьями, обычно везде езжу с мамой. Из-за нынешней ситуации провожу больше времени с семьей, нам точно не скучно. Тренируюсь, но в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме. Пока не могу сказать, что мне страшно. Живем с семьей, почти ничего не изменилось, только никуда не ходим. И тренировок на катке нет. Но страха я пока не ощутила. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Трусовой — здесь