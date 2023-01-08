Трусова рассказала, как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке они сделали

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале рассказала подписчикам о том, как фигуристы понимают, сколько оборотов они делают в прыжке.

— Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же все происходит очень быстро, вы как-то считаете?

— Конечно не считаем (смеется). Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.