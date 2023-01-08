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Сегодня, 17:50

Трусова рассказала, как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке они сделали

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале рассказала подписчикам о том, как фигуристы понимают, сколько оборотов они делают в прыжке.

— Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же все происходит очень быстро, вы как-то считаете?

— Конечно не считаем (смеется). Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022) и бронзовым призером финала Гран-при (2019).

Источник: https://t.me/s/avtrusovaofficial
Александра Трусова
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