Трусова рассказала, что не может исполнять сложные прыжки из-за травмы

Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию. Двукратная чемпионка мира среди юниоров заняла третье место, уступив Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. По словам Трусовой, она не может исполнять сложные прыжки из-за состояния здоровья.

— На данный момент могу только лутц, — цитирует ТАСС Трусову. — Конечно, после «Гран-при» я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц. Сегодня довольна, сделала все, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна.

На этапе «Гран-при» в Москве Трусова допустила несколько падений. По ее словам, у нее была травма, но она не разрешила ничего убирать из программы.

— Сейчас послушала всех и сделала так, как предлагали, выхода другого не было. Я сама знала, другие прыжки пока делать не могу, — добавила Трусова.