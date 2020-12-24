Трусова прыгнула два четверных лутца на тренировке, Щербакова ответила флипом

В Челябинске завершились тренировки фигуристок в преддверии чемпионата России.

Сегодня Александра Трусова исполняла произвольную программу, однако контент оказался сильно облегченным. Подопечная Евгения Плющенко исполнила сольный четверной лутц и еще один лутц в каскаде с тройным тулупом. В последних произвольных она прыгала четыре четверных.

Анна Щербакова сделала в прокате четверной флип и по ходу тренировки была не в оптимальной форме. Напомним, недавно она перенесла пневмонию.

Еще одна подопечная Этери Тутберидзе Майя Хромых чисто исполнила четверной тулуп, который ранее на соревнованиях никогда ей не покорялся.

Напомним, тренировки закрыты от публики и журналистов, эксклюзивные права на съемку имеет Первый канал. Соревнования женщин стартуют завтра.

(Дмитрий Кузнецов)