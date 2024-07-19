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Сегодня, 21:45

Трусова проведет мастер-классы в Мексике

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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Александра Трусова объявила, что проведет мастер-классы в Мексике.

Они состоятся в двух городах: в Толуке — с 30 августа по 1 сентября и в Гуанахуато — с 3 по 5 сентября.

«Уже совсем скоро я снова приеду в Мексику, на этот раз я посещу два города и проведу для вас мастер-класс», — написала Трусова в социальных сетях.

Напомним, ранее спортсменка сообщила о желании принять участие в контрольных прокатах сборной России. Они состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. В последний раз Трусова участвовала в турнирах в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

Фигурное катание
Александра Трусова
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