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Трусова провалила произвольную программу на чемпионате России

17:54
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Российская фигуристка Александра Трусова провалила произвольную программу на чемпионате России.

Фигуристка упала с четверного флипа, затем с четверного лутца, сделала бабочку на четверном тулупе, но затем исполнила каскад двойной аксель+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, тройной лутц.

Трусова набрала за свой прокат 181,94 балла и 261,87 по сумме и заняла третье место.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

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