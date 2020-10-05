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Трусова прекратила тренировки у Розанова

09:09
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова больше не тренируется с Сергеем Розановым, но при этом не занимается в группе Александра Волкова, сообщает ТАСС.

Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае нынешнего года вместе с Розановым, до этого оба числились в группе Этери Тутберидзе, которая тренируется на катке «Хрустальный».

В прошлом сезоне Трусова дебютировала на взрослом уровне. Фигуристка выиграла два этапа «Гран-при», а также завоевала бронзовые медали финала серии, чемпионатов России и Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9626251

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