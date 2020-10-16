Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «CЭ» прокомментировал информацию о конфликтах в своей академии и том, с кем работают Александра Трусова и Алена Косторная.

— Сергей Розанов действительно достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алену. У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Сережи не было никаких вопросов. Так получилось.

— Вас не смущает, что люди, которые вместе пришли к вам в школу, почти сразу расстались?

— Давайте так — Саша пришла отдельно. Никто не приходил вместе. Говорю как есть — Саша пришла сама. И ее папа предложил мне взять Сергея. Я ответил: «Почему нет, это хороший специалист».

— Но у них были хорошие отношения.

— Да. Он поставил Саше короткую и произвольную программы, это его большая заслуга. Со временем мы их начали улучшать, дорабатывать. Но у Сергея сейчас своя работа, он занимается с Косторной, у него две группы.

— Хорошо, давайте по роли Елены Ильиных. Тоже нет конфликтов?

— Лена прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось.

— А давно это произошло? На прокаты Сашу выводила Елена.

— Где-то как раз после прокатов. У Саши есть новые специалисты по скольжению, мы еще сейчас берем других тренеров. Лена работает с другими спортсменами, Косторной. У нас вообще много учеников: Титова, Сарновские, Жилины. Она никуда не уходит.

— Конфликта с Трусовой у них нет?

— Никаких конфликтов ни с Розановым, ни с Ильиных у нее нет. (Дмитрий Кузнецов)

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