Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на тренировке в Турине

16:20
Теги:

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на тренировке в Турине по ходу финала «Гран-при» зашла на пять четверных прыжков.

Фигуристка приземлила с помаркой четверной флип, сделала «бабочку» вместо сальхова в четыре оборота, исполнила с небольшой помаркой четверной лутц, а затем два четверных тулупа. Произвольную программу на турнире женщины представят сегодня в 22.55 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир