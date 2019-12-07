Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на тренировке в Турине

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на тренировке в Турине по ходу финала «Гран-при» зашла на пять четверных прыжков.

Фигуристка приземлила с помаркой четверной флип, сделала «бабочку» вместо сальхова в четыре оборота, исполнила с небольшой помаркой четверной лутц, а затем два четверных тулупа. Произвольную программу на турнире женщины представят сегодня в 22.55 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)