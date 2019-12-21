Трусова показала костюмы своей собаки Тины. Их сшил дизайнер, который сотрудничал с Загитовой и Медведевой

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в Instagram новый пост, в котором показала костюмы своей собаки Тины. Спортсменка рассказала, что наряды сшила дизайнер Ольга Рябенко.

— Я и Тина хотим выразить нашу благодарность Ольге Рябенко. Ольга очень занятой человек: она шьет потрясающие костюмы для спортсменов, которые не просто красивые, но и очень удобные. Несмотря на это Ольга нашла время принарядить Тиночку! Мы обе в восторге, — написала Трусова.

Рябенко помимо самой Трусовой сотрудничала и с другими фигуристками группы Этери Тутберидзе: она шила костюмы для олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Алины Загитовой, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, победительницы серии «Гран-при» Алены Косторной.

Ближайшим стартом для Трусовой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.