Трусова показала четверной риттбергер

Российская фигуристка Александра Трусова на тренировке продемонстрировала четверной риттбергер. Видео опубликовано в Instagram спортсменки.

Ранее тренер Трусовой Евгений Плющенко в интервью «СЭ» заявил, что Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке.

Риттбергер — последний из четверных прыжков, который женщины пока не исполняли на соревнованиях. Трусова является первой исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа в женских турнирах.

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.