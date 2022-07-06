Трусова поделилась впечатлениями после тренировки по прыжкам с шестом

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от тренировки по прыжкам с шестом.

На тренировке фигуристке помогала российская легкоатлетка Елизавета Бондаренко.

«Было очень интересно попробовать! Высота 1,90», — написала Трусова в соцсетях.

Ранее серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.