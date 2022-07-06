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Сегодня, 16:11

Трусова поделилась впечатлениями после тренировки по прыжкам с шестом

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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от тренировки по прыжкам с шестом.

На тренировке фигуристке помогала российская легкоатлетка Елизавета Бондаренко.

«Было очень интересно попробовать! Высота 1,90», — написала Трусова в соцсетях.

Ранее серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Фигурное катание
Александра Трусова
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Российская легкоатлетка Бондаренко провела тренировку Трусовой по прыжкам с шестом
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