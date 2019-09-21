Трусова побила мировые рекорды Загитовой в произвольной программе и по сумме баллов

Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

15-летняя Трусова на предсезонном турнире Nepela Memorial 2019 в Словакии за произвольный прокат получила 163,78 балла, результат спортсменки по сумме программ составил 238,69 балла.

Предыдущие рекорды принадлежали олимпийской чемпионке 2018 года россиянке Алине Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме).