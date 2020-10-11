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Трусова победила на этапе Кубка России в Москве. Она обошла Валиеву и Усачеву

19:13
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александра Трусова выиграла произвольную программу на этапе Кубка России в Москве и стала победительницей турнира. После третьего места в короткой программе ученица Евгения Плющенко опередила подопечных Этери Тутберидзе Камилу Валиеву и Дарью Усачеву.

Москва. Кубок России. 2-й этап. Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова — 164,82
2. Дарья Усачева — 152,81
3. Камила Валиева — 148,60
4. Анна Фролова — 133,16
5. Валерия Шульская — 130,05
6. Станислава Константинова — 129,73
Итог
1. Александра Трусова — 240,59
2. Камила Валиева — 233,70
3. Дарья Усачева — 233,20
4. Анна Фролова — 201,92
5. Станислава Константинова — 196,83
6. Валерия Шульская — 189,02

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