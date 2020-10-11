Трусова победила на этапе Кубка России в Москве. Она обошла Валиеву и Усачеву

Александра Трусова выиграла произвольную программу на этапе Кубка России в Москве и стала победительницей турнира. После третьего места в короткой программе ученица Евгения Плющенко опередила подопечных Этери Тутберидзе Камилу Валиеву и Дарью Усачеву.

Москва. Кубок России. 2-й этап. Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова — 164,82

2. Дарья Усачева — 152,81

3. Камила Валиева — 148,60

4. Анна Фролова — 133,16

5. Валерия Шульская — 130,05

6. Станислава Константинова — 129,73

Итог

1. Александра Трусова — 240,59

2. Камила Валиева — 233,70

3. Дарья Усачева — 233,20

4. Анна Фролова — 201,92

5. Станислава Константинова — 196,83

6. Валерия Шульская — 189,02