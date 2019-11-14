Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Москве

19:07
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на московском этапе «Гран-при», cообщается на официальном сайте ISU.

15-летняя фигуристка планирует исполнить четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Аналогичный набор Трусова показывала на коммерческом турнире в Японии. На канадском этапе серии исполнить все упомянутые четверные прыжки не удалось, фигуристку подвел сальхов.

Трусова выступит в короткой программе под 7-м стартовым номером. Начало — 15 ноября в 18.25 (по московскому времени).

Опрос

проголосовало: 18077
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир