Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на московском этапе «Гран-при», cообщается на официальном сайте ISU.

15-летняя фигуристка планирует исполнить четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Аналогичный набор Трусова показывала на коммерческом турнире в Японии. На канадском этапе серии исполнить все упомянутые четверные прыжки не удалось, фигуристку подвел сальхов.

Трусова выступит в короткой программе под 7-м стартовым номером. Начало — 15 ноября в 18.25 (по московскому времени).