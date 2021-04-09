Трусова ответила на критику о неженском катании

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на мнение о том, что у нее не женское фигурное катание. По словам 16-летней спортсменки, она стремится к исполнению пяти четверных прыжков в произвольной программе, как это делают лучшие фигуристы мира.

«Говорят, что у меня не женское катание? Я не знаю, что они имеют в виду — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда». - Единственное, могу сказать, что контент я стараюсь выполнить по прыжкам такой же, как у мужчин, причем у первых. Нейтан Чен сделал 5 четверных сейчас на мире. Я хотела сделать такой же контент. Мужчины не делали то, что делаю я? Ну, некоторые не делали, некоторые делали. Нейтан Чен делал, Юдзуру Ханю делал. Я имею в виду, именно в произвольной программе 5 четверных прыжков они уже сделали, а я еще нет, я сделала пока только 4».