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Сегодня, 13:15

Трусова отреагировала на сообщения о своей беременности: «Мне скоро понадобится психиатр»

Сергей Разин
корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) отреагировала на информацию о своей беременности.

«Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается», — говорится в фоновой озвучке ролика, который опубликовала фигуристка в соцсетях.

Александра Трусова. VIP-роды за сотни тысяч рублей и отсутствие токсикоза. Стали известны подробности беременности Трусовой

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Как сообщал Super.ru, Трусова должна родить в июле 2025 года. Источник из клиники рассказал, девушка чувствует себя хорошо, не испытывает токсикоза и проходит все необходимые обследования по назначению врача.

Александра Трусова - Игнатова
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