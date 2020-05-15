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«Трусова открыла двери в другой мир фигурного катания». Тарасова назвала лучших фигуристок в мире

12:51
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала лучших действующих спортсменов в мужском и женском фигурном катании.

— Если вы смотрите мужчин, то вам надо посмотреть Юдзуру Ханю. Совершенно выдающийся катальщик, — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — И Натана Чена, американца. Чемпиона мира двукратного. У него совершенно сумасшедшая программа. Он прыгает пять четверных. Это рекорд и это грандиозно.

Наших девочек всех надо смотреть. Особенно этих трех. Алена Косторная — у нее абсолютная короткая программа. Она сочетает в себе атлетизм и хореографию.

Щербакова — тоненькая, воздушная девочка. И она заходит на четверной лутц, который не удается мужчинам.

И Саша Трусова, которая первая из этой группы Тутберидзе сделала четверной прыжок. Она открыла двери в другой мир фигурного катания. И теперь все туда будут потихоньку ломиться.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=yLecnPWkn3w&feature=youtu.be

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