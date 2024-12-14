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Сегодня, 13:40

Трусова отказалась от прыжков в шоу по рекомендации врачей

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) отказалась от прыжков на шоу в Минске по рекомендации врачей.

Как передает корреспондент «СЭ» с места событий, Трусова выходила на несколько номеров, но не исполняет прыжки — только непрыжковые элементы. Источник связывает это с медицинскими показаниями.

Шоу Плющенко в Минске проходит 14-15 декабря. По информации организаторов, за два дня на три шоу продано 30 тысяч билетов — все, которые реализовывались.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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