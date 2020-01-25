ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Трусова откатала произвольную программу с одним четверным прыжком на тренировке ЧЕ

14:58
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Российская фигуристка Александра Трусова, занимающая третье место после короткой программы на чемпионате Европы, смогла исполнить в тренировочном прогоне произвольной программы лишь один четверной прыжок — тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Вместо стартового четверного лутца фигуристка сделала «бабочку», а с еще одного четверного тулупа, который планировался в каскаде с тройным сальховом, упала.

Произвольную программу на турнире женщины представят сегодня 25 января, начиная с 20.30 по московскому времени, Трусова выйдет на лед 26 января в 00.08 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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