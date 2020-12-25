Трусова осталась довольна короткой программой на чемпионате России

Российская фигуристка Александра Трусова, показавшая четвертый результат в короткой программе на чемпионате России в Челябинске, поделилась эмоциями.

— Довольна своим прокатом, в следующий раз будет больше. В платье мне удобно, очень нравится. Всегда хочется выглядеть очень красиво. Каждая программа очень важная, стараюсь и короткую, и произвольную показать по максимуму, — отметила Трусова в эфире «Первого канала».

Напомним, Трусова за своей прокат получила 75,76 балла. Произвольная программа пройдет завтра.