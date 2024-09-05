Трусова официально сменила фамилию на Игнатову

Российская фигуристка Александра Трусова официально сменила фамилию после свадьбы с Макаром Игнатовым.

Спортсмены поженились 17 августа во Дворце бракосочетания в Барвихе. Во вторник, 3 сентября, в данные Трусовой на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) были внесены изменения — ее официально зарегистрировали под фамилией Игнатова.

Данные Александры Трусовой на сайте ФНС.

Ранее фигуристка заявила, что задумывается над материнством и хочет родить троих детей мужу.

В июле стало известно, что 20-летняя Трусова возобновила тренировки. Она вошла в предварительный состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре. Последний раз спортсменка участвовала в турнирах в 2022 году.