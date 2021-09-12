Трусова: «Очень рада, что у меня получилось пять четверных, но это прокаты»

Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске с пятью четверными прыжками.

— Пять чистых четверных. Что чувствуете сейчас?

— Я очень рада, конечно, что у меня получилось пять четверных, но подчеркну, что это прокаты. Часто на прокатах я делаю лучше, чем на соревнованиях. Постараюсь повторить на соревнованиях.

— Показалось, что вы будто не устали.

— Неправда (смеется). Я, конечно, устаю, как все, но старалась не показывать этого.

— Многие говорят, что у вас изменился стиль. Расскажите об этом.

— Не могу сказать, что я прямо говорила себе, что должна выглядеть по-другому. В короткой программе действительно получилось по-другому. Она для меня новая, я старалась сделать красиво, потому что в короткой программе нет четверных. К сожалению. Мне кажется, у меня получилось. Буду стараться еще лучше.

— Сезон тренировок у Евгения Плющенко как-то изменил ваше катание? Профессиональные фигуристы даже об этом говорили.

-Я стараюсь работать над катанием каждый день. Улучшаться. Так что, наверное, становлюсь лучше.

— Платье окончательный вариант или тренировочное?

— Тренировочное.

— Вам явно очень нравится программа. Это помогает в исполнении большого количества четверных?

— Когда мне только поставили, мне очень нравилась музыка, я начинала кататься и слишком эмоционально это делала, не получалось прыгать совершенно. Особенно в первой половине мне нравится музыка, было сложно контролировать эмоции. Но потом стало получаться.

— Вы как-то работали над ментальной составляющей? В прошлом сезоне все обсуждали, что и форма хорошая, и техника в порядке, а уверенности как будто не хватает.

— Я думаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать. Что получается на тренировках, то получается и на соревнованиях. Работала над тем, чтобы учиться настраиваться, каждый день на тренировках это делала.