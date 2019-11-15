Трусова объяснила, почему упростила короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова, занимающая второе место после короткой программы на московском этапе «Гран-при», отметила, что не стала делать привычный для нее каскад «тройной лутц-тройной риттбергер» по решению тренеров.

— Еще сегодня на тренировке я делала каскад с риттбергером, но тренеры посмотрели и сказали, чтобы я делала каскад с тулупом, — рассказала Трусова.

Произвольная программа у женщин состоится 16 ноября и начнется в 17:25 по московскому времени. Фигуристка планирует исполнить во второй день соревнований четыре четверных прыжка — по два сольно и в каскадах, согласно жеребьевке она выступит последней. (Екатерина Беспалова)

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