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Трусова объяснила, почему допустила ошибки во время выступления на «Гран-при»

21:22
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве. Трусова заняла промежуточное третье место.

— Саша, что случилось? В чем причина ошибки на акселе?

— Не знаю. На тренировке и разминке, вроде бы, все получалось.

— А в целом как оцените свое выступление?

— Ну все кроме акселя у меня вроде получилось нормально. Будем работать больше, как и всегда.

— Извините, возможно, за неуместный вопрос, но — в чем причина проблем с флипом?

— Не знаю, я работаю над всеми элементами. (Рустам Имамов).

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