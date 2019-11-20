Трусова обратилась к фанатам после победы на этапе в Москве

Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова опубликовала в своем Instagram новые фотографии. 15-летняя спортсменка поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку.

«Это были самые эмоциональные соревнования! — написала Трусова в своем Instagram. — Домашний этап — огромная поддержка и огромная ответственность! Тем ценнее эта победа! Спасибо большое за такое внимание! Спасибо тренерам, что были со мной, все сразу».

Ранее Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде. Фигуристка выступит в финале серии в Турине, который пройдет с 5 по 8 декабря.