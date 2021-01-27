Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как живет в академии Евгения Плющенко, а также поделилась ожиданиями от чемпионата мира 2021 года.

«Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нем всю неделю, на выходные выезжаю к семье, — цитирует Трусову «Матч ТВ». — Здесь я только с мамой и двумя собаками. Евгений Викторович разрешает мне приходить в девять, когда на льду пусто и никого нет. И я только с Дмитрием Сергеевичем Михайловым катаюсь и работаю над скольжением».

По словам Трусовой, у нее болела нога, поэтому было тяжелее прыгать аксель и тулуп. После Нового года она две недели покаталась и начала восстанавливаться.

«Жду 28 января, когда объявят, будет чемпионат мира или нет. А так просто работаем. Если будет — хорошо, если не будет — значит, в следующем году будет. Надеюсь», — заключила Трусова.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.