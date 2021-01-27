Трусова — об академии Плющенко: «У меня есть домик, я в нем всю неделю»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как живет в академии Евгения Плющенко, а также поделилась ожиданиями от чемпионата мира 2021 года.
«Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нем всю неделю, на выходные выезжаю к семье, — цитирует Трусову «Матч ТВ». — Здесь я только с мамой и двумя собаками. Евгений Викторович разрешает мне приходить в девять, когда на льду пусто и никого нет. И я только с Дмитрием Сергеевичем Михайловым катаюсь и работаю над скольжением».
По словам Трусовой, у нее болела нога, поэтому было тяжелее прыгать аксель и тулуп. После Нового года она две недели покаталась и начала восстанавливаться.
«Жду 28 января, когда объявят, будет чемпионат мира или нет. А так просто работаем. Если будет — хорошо, если не будет — значит, в следующем году будет. Надеюсь», — заключила Трусова.
Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1304648_Aleksandr_Trusova__o_chempionate_mira_Jesli_budet__khorosho_jesli_net__budet_v_sledujushhem_godu
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