Трусова — о своем характере: «Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать»
15:27
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем характере.
«Мое человеческое качество, которое считаю главным? Целеустремленность. Надо все время поставить какую-то новую цель и ее достичь. Не могу стоять на месте, мне надо обязательно поставить и добиться, поставить и добиться.
Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать. Всегда стою на своем мнении, пытаюсь решать все сама», — сказала Трусова в интервью "Первому каналу".
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/aleksandra-trusova-otvechaet-na-voprosy-ne-pro-figurnoe-katanie
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю