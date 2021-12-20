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Трусова — о своем характере: «Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать»

15:27
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем характере.

«Мое человеческое качество, которое считаю главным? Целеустремленность. Надо все время поставить какую-то новую цель и ее достичь. Не могу стоять на месте, мне надо обязательно поставить и добиться, поставить и добиться.

Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать. Всегда стою на своем мнении, пытаюсь решать все сама», — сказала Трусова в интервью "Первому каналу".

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/aleksandra-trusova-otvechaet-na-voprosy-ne-pro-figurnoe-katanie

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Иван Шитик все материалы автора
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