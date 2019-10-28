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Трусова — о процессе освоения четверных прыжков: «Всегда смотрела, как прыгают Ханю и Чен»

09:26
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу) отметила, что изучала четверные прыжки по видео мужчин-одиночников.

— Всегда, когда учила четверные прыжки, смотрела, как прыгают Юдзуру Ханю, Натан Чен, — сказала в видеоинтервью ФФКР Трусова. — Я училась не только на тренировках, но и дома смотрела видео, как правильнее их делать.

Больше всех нравится Чен, у него больше четверных, только он не вставляет риттбергер в программы. За девушками тоже смотрю, в частности слежу за Рикой Кихирой, как она прыгает тройной аксель.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/intervyu/4692-aleksandra-trusova-videointervyu-posle-gran-pri-skejt-kanada.html

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