Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу) отметила, что изучала четверные прыжки по видео мужчин-одиночников.

— Всегда, когда учила четверные прыжки, смотрела, как прыгают Юдзуру Ханю, Натан Чен, — сказала в видеоинтервью ФФКР Трусова. — Я училась не только на тренировках, но и дома смотрела видео, как правильнее их делать.

Больше всех нравится Чен, у него больше четверных, только он не вставляет риттбергер в программы. За девушками тоже смотрю, в частности слежу за Рикой Кихирой, как она прыгает тройной аксель.