Победительница двух этапов серии «Гран-при» (в Канаде и России) Александра Трусова отметила, что атмосфера во взрослом Финале серии будет такой как на тренировке.

— И у взрослых и у юниоров будет много наших девочек, поэтому будет домашняя атмосфера, — сказала фигуристка в видеоинтервью ФФКР. — Все, как на тренировке.

Во взрослый Финал «Гран-при» уже отобрались 15-летняя Трусова и ее ровесница, а также одногруппница Анна Щербакова. На заключительном японском этапе выступят еще две ученица Этери Тутберидзе Алина Загитова и Алена Косторная, которые с любым местом в тройке сильнейших отберутся в Финал серии. В финальную часть «Гран-при» из юниорок отобрались Камила Валиева, Дарья Усачева, Ксения Синицына, а также Виктория Васильева. Турнир пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.