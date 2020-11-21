Трусова — о худшем прокате в карьере: «Было мало времени на восстановление после Казани»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Москве.
Фигуристка допустила ряд ошибок, не смогла исполнить чисто ни один четверной прыжок и заняла четвертое место.
— Возможно, есть скрытые причины такого неудачного проката?
— Пока что я не могу объяснить, почему так получилось. Нам надо проанализировать вместе с тренерами. Считаю, что очень мало было времени на восстановление после этапа Кубка России в Казани перед Гран-при. Не успела набрать нужную форму перед этими соревнованиями.
— У вас шикарное новое платье. С кем вы над ним работали, как появляются шипы?
— Большую часть программы они лежат, потому что прыжки, с ними было бы неудобно прыгать. А вот на дорожку я их уже раскрываю. Есть специальные заклепки.
— На раскатке сказали, что на лед выходит Анастасия Трусова. Вы слышали?
— Нет.
— Что сказал Евгений Плющенко?
— Будем работать.
— Поражает, как даже после не самых удачных прокатов вы сохраняете бодрость духа. Как вам это удается?
— После плохих прокатов сложнее, конечно, но почему я должна расстраивать всех остальных своим грустным видом? (Рустам Имамов)
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