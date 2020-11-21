Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Москве.

Фигуристка допустила ряд ошибок, не смогла исполнить чисто ни один четверной прыжок и заняла четвертое место.

— Возможно, есть скрытые причины такого неудачного проката?

— Пока что я не могу объяснить, почему так получилось. Нам надо проанализировать вместе с тренерами. Считаю, что очень мало было времени на восстановление после этапа Кубка России в Казани перед Гран-при. Не успела набрать нужную форму перед этими соревнованиями.

— У вас шикарное новое платье. С кем вы над ним работали, как появляются шипы?

— Большую часть программы они лежат, потому что прыжки, с ними было бы неудобно прыгать. А вот на дорожку я их уже раскрываю. Есть специальные заклепки.

— На раскатке сказали, что на лед выходит Анастасия Трусова. Вы слышали?

— Нет.

— Что сказал Евгений Плющенко?

— Будем работать.

— Поражает, как даже после не самых удачных прокатов вы сохраняете бодрость духа. Как вам это удается?

— После плохих прокатов сложнее, конечно, но почему я должна расстраивать всех остальных своим грустным видом? (Рустам Имамов)