Фигуристка Александра Трусова вошла в список номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта. Данная награда вручается Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК).

Помимо 14-летней россиянки на награду претендуют австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Обладатель премии будет объявлен 18-19 мая в Вене.

Все финалисты получат финансовую поддержку в образовательных и тренировочных целях. Победивший спортсмен получит 15 тысяч евро, занявший второе место – 8 тысяч евро, третье – 5 тысяч. Ставшие четвертым и пятым получат по 3 тысячи евро каждый.