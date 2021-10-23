Трусова не вышла на тренировку перед «Гран-при США»
03:51
Российская фигуристка Александра Трусова пропустила тренировку в пятницу перед этапом «Гран-при США» в Лас-Вегасе, написал в Twitter журналист Джеки Вонг. Ранее стало известно, что у спортсменки получила травму ноги.
«Саши Трусовой нет на тренировке», — написал Вонг.
Напомним, короткая программа у женщин состоится в ночь с 23 на 24 октября. Начало в 1.30 по московскому времени.
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