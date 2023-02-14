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Сегодня, 20:48

Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова не стала отвечать на вопрос о возможном участии россиян под нейтральным флагом в международных соревнованиях. Фигуристка сказала, что не будет комментировать эту ситуацию.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Александра Трусова
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