Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова не стала отвечать на вопрос о возможном участии россиян под нейтральным флагом в международных соревнованиях. Фигуристка сказала, что не будет комментировать эту ситуацию.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.