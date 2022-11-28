Трусова не примет участие в чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Александра Трусова не будет участвовать в чемпионате России по прыжкам, сообщает Telegram-канал фан-группы Трусовой.

Соревнования состоятся с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

По какой причине девушка решила пропустить турнир — не уточняется.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр (2022). Бронзовым призером чемпионата мира (2021). Двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).