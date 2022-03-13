Трусова не исключила, что примет участие в еще одной Олимпиаде

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова не исключила, что примет участие в еще одних Играх.

«Сейчас, после олимпийского сезона, очень сложно выступать. Настолько сложно просто присутствовать там, на Олимпийских играх. И, если получится, то, наверное, еще на одну Олимпиаду поеду», — цитирует ТАСС Трусову.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.