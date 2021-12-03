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Трусова намерена выступить на чемпионате России

10:26
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Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что выступит на чемпионате России, который пройдет 23-25 декабря в Петербурге.

«Конечно, надо подготовиться хорошо к чемпионату России. Да, восстанавливаюсь, тренируюсь», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Также Трусова добавила, что подготовка к чемпионату России для нее является приоритетом на данный момент.

Напомним, 17-летняя Трусова выиграла этап «Гран-при» в Лас-Вегасе (США) с травмой, из-за которой она пропустила этап в Токио.

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Роман Шишов все материалы автора
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