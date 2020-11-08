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Кубок России: Трусова, Косторная и Хромых выступают с короткими программами. Трансляция

16:00
Александра Трусова и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани женщины представят свои короткие программы в воскресенье, 8 ноября.

Начало прокатов — в 17.30 (время московское).

Все выступления на Кубке России в прямом эфира показывает Первый канал на сайте телекомпании. Трансляция короткой программы у женщин онлайн пройдет в отдельном видеоплеере.

Порядок выхода фигуристок на лед:

Первая разминка

Александра Малахова

Елизавета Нугуманова

Валерия Костина

Валерия Ларионова

Ксения Цибинова

Анастасия Тараканова

Вторая разминка

Станислава Константинова

Александра Трусова

Софья Самодурова

Валерия Шульская

Алена Косторная

Майя Хромых

Кубок России по фигурному катанию в Казани: участники, расписание и трансляции

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